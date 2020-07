Jucatorii de la CSA Steaua vor sa dea totul pentru promovare! "Sa nu mai vorbeasca lumea ca am castigat la masa verde, nu pe teren!" 

CSA Steaua se pregateste pentru meciurile din barajul de promovare in Liga a 3-a.

Jucatorii antrenati de Daniel Oprita au incredere ca nu isi vor mai dezamagi suporterii. Ei au declarat ca sunt multumiti de modul in care se va decide echipa care va promova.

"Ne dorim sa jucam si barajul, sa aratam lumii ca avem o echipa foarte buna, sa nu mai auzim ca toti vorbesc ca am promovat la masa verde, nu pe teren.

In primul rand, istoria ne obliga sa promovam in Liga a 3-a. In al doilea rand, fanilor, pe care i-am dezamagit doi ani, acum le-am adus prima bucurie, iar apoi pentru noi si familiile noastre", a declarat mijlocasul Florin Rasdan pentru Steaua TV.

Coechipierul sau, Marian Neagu, a punctat ca absenta suporterilor se simte: "Ne e foarte dor, mai ales de fani. Perioada asta de asteptare mi s-a parut enorm de multa. Mi-e foarte dor de fani si ii asteptam cu bratele deschise cat mai repede alaturi de noi."

Barajul de promovare se va disputa in perioada 1-9 august. CSA Steaua este intr-o mini-grupa alaturi de Argesul Mihailesti si FC Baraganul Ciulnita, castigatoarea grupei urmand a-si asigura prezenta in Liga a 3-a in sezonul urmator.