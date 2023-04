Cine are față de campioană? Cine are față de antrenor? Caramavrov scrie după primele două etape ale play-off-ului

RAPID (28 de puncte). Aparent, opt puncte, atâtea câte despart echipa lui Mutu de liderul Farul par greu de recuperat, pentru că „marinarii” mai joacă și ei, mai acumulează, nu stau pe loc ca să fie ajunși de giuleșteni. Și chiar dacă, să zicem, Farul ar avea câteva meciuri de coșmar, Rapid ar trebui să le depășească și pe celelalte trei din fața ei, care, logic, vor mai pune și ele în tolbă. Nu pot pierde toate echipele toate jocurile.

Dar mi-a plăcut Rapidul în acest început de play-off. Aproape să bată campioana en-titre la ea acasă, a echilibrat apoi meciul cu Farul după ce fusese dominată categoric în prima repriză, cu o evoluție generoasă, avântată, curajoasă. Mai are nevoie și de victorii, că altfel, numai cu remize, nu pot urca în clasament.

Dacă analizăm toate loturile, cred, totuși, că giuleștenii cam pe acolo sunt, pe 5, sau poate cu indulgență pe 4, deși oltenii îmi par un pic mai viguroși.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (29 p), așadar, are prestații mult mai bune decât în sezonul regular. A fost aproape de o victorie la FCSB, apoi a dominat campioana în Bănie pe final, putea să ia trei puncte din această ultimă confruntare. Echipa antrenată de Neagoe e una zglobie, în care „nărăvașii” Ivan, Markovic, Baiaram și chiar Roguljic și Cîmpanu pot da multe bătăi de cap adversarelor.

Distanța e măricică față de primul loc, dar poate fi redusă sâmbătă, când oltenii se deplasează pe terenul liderului Farul. E un meci de totul sau nimic, pentru că, în cazul în care echipa lui Hagi învinge, distanța va fi de 10 puncte, adică aproape imposibil de recuperat pentru olteni.

FCSB (33 p) s-a apropiat amenințător de primele două clasate după primele două runde din play-off, fiind acum la numai trei puncte de Farul și la două de CFR! Există calitate în joc, sunt câțiva fotbaliști care au căpătat experiență la acest nivel, dar există o mare problemă în defensivă, mai ales pe centrul acesteia, unde uneori se cască găuri de care profită adversarul, vezi chiar întâlnirea cu Sepsi, câștigată până la urmă de fecesebiști, dar cu ceva emoții.

Oricum, știe toată lumea, conceptul propus de Becali, cu antrenor marionetă și cu schimbările dictate de el din fotoliu e unul care, în mod normal, nu poate duce la un succes final, dovadă și ultimii 7 ani în care echipa a postit de la titlu. Ar fi o palmă dată fotbalului organizat ca Becali să câștige campionatul în asemenea condiții.

Pare că noul angajat cu licență pe post de antrenor principal, cipriotul Charalambous, știe despre ce vorbește, e mai ancorat în realitate decât predecesorii săi, dar schimbările tot Gigi le face.

Meci de foc în etapa viitoare la CFR Cluj. Aici trebuie să se vadă dacă Florinel Coman și-a revenit cu adevărat și dacă Octavian Popescu, Olaru sau Compagno au într-adevăr valoare pentru titlu.

CFR CLUJ (34 p) mi se pare a fi cea mai slabă echipă dintre cele cinci pretendente la titlu în acest început de play-off. Cel puțin ca exprimare, că la capitolul experiență e clar peste toate. Dar echipa lui Dan Petrescu a dat semne mari de slăbiciune atât cu Rapid, acasă, cât și la Universitatea Craiova, unde nu mai știa pe unde să scoată cămașa pe final. Depășită clar la capitolul viteză de joc de Ivan și Compania, campioana a scăpat norocos cu un egal, dar, pentru a spera în continuare la titlu, trebuie să schimbe ceva, ca evoluție și ca implicare.

Dan Petrescu e clar cel mai titrat antrenor dintre cei cinci, doar Hagi se mai apropie ca experiență, însă nici pe departe la trofee câștigate. Dar cât să-l mai țină pe Bursuc metodele astea de înnăbușire a fotbalului pentru rezultat cu orice preț? În plus, în acest an, are un contracandidat puternic.

Și mă refer la FARUL (36 de puncte), care mi se pare a fi cea mai serioasă și cea mai constantă echipă din această ediție. A ținut ritmul până acum, cred că-l va ține și în ultimele 8 partide.

Constănțenii au o forță ofensivă extraordiară și beneficiază de serviciile poate celui mai talentat fotbalist român al ultimilor ani, Denis Alibec, trezit la realitate de Hagi și adus la o formă sportivă foarte bună.

Farul îmbină experiența lui Alibec, Boli, Nedelcu și Artean, cu exuberanța tinerilor Mazilu, Grameni, Borza și Louis Munteanu. A ieșit mixul aproape perfect, cel puțin până acum.

M-a impresionat ritmul ofensiv din prima repriză a partidei din Giulești, când Săpunaru, Grigore și ceilalți rapidiști au fost împinși cu fundul în poartă, scăpând cu greu de tăvălugul advers.

CONCLUZIE

Din ce am văzut până acum, Farul e favorită, FCSB are șansa ei dacă nu o bulversează Becali, CFR se bate din experiență și din amintiri, Universitatea își joacă ultima șansă la Cluj, iar Rapid are nevoie de mai multe minuni.

La capitolul antrenori, se detașează Dan Petrescu, urmat de Hagi, probabil de Mutu, având în spate experiența ca jucător în marile campionate ale Europei, apoi Neagoe și pe ultimul loc Charalambous, aterizat în Superligă de undeva, din necunoscut.