Vlad Chiricheș, înlocuit în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj, după ce a gafat la golul de 1-0 al ardelenilor, a fost deja scos de pe lista UEFA pentru meciurile din faza principală Europa League. În locul său a fost trecut Joyskim Dawa, nerefăcut încă după accidentarea gravă suferită în primăvară.

Ioan Becali: "Chiricheș poate pleca la altă echipă din Superliga"



Fostul jucător de la Tottenham și Napoli ar urma să fie scos și de pe lista LPF a lui FCSB. Deși are contract până la finalul sezonului, Chiricheș și-ar putea rezilia contractul încă de acum, având în vedere nemulțumirile lui Gigi Becali.



Impresarul Ioan Becali nu crede însă că este finalul carierei pentru Vlad Chiricheș și susține că stoperul reprofilat închizător și-ar putea găsi fără probleme o altă echipă în Superliga. Chiar una cu pretenții la intrarea în play-off.



"Chiricheș poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheș. La noi în țară sunt echipe care au nevoie.



Chiricheș poate să meargă și la Sibiu. Poate să meargă și la Arad. Cine nu l-ar lua pe Chiricheș? Nu știu dacă CFR l-ar lua, dar sunt echipe în afara celor 4-5. Chiricheș poate juca fără probleme încă un an-doi la o echipă de pe locurile 5, 6, 7, 8", a spus Ioan Becali, la Fanatik.

Revenit la formația bucureșteană, în iulie 2023, fostul internațional a adunat următoarele cifre, la FCSB, grupare pentru care a evoluat și în perioada ianuarie 2012 – august 2013: 123 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol.

