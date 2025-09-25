La FCSB, asistăm la o situație cu adevărat paradoxală. Aici, rolul antrenorului a fost călcat în picioare, de câțiva ani deja, de patronul Gigi Becali. Care, în mod repetat, și-a anunțat strategia: la FCSB, în mod obligatoriu, Faci Ce Spune Becali.

Și, totuși, la o formație unde antrenorul e un personaj marginalizat, care nici măcar nu poate face schimbările în timpul meciurilor, se cere „decapitarea“ sa, acum când rezultatele lipsesc. În ultimele săptămâni, cipriotul Elias Charalambous (45 de ani) a devenit ținta criticilor, în condițiile în care mulți au omis că „peștele de la cap se împute“. Iar la FCSB, „capul“ nu e Charalambous, ci Gigi Becali.

Mihai Stoica dezaprobă atacurile la Charalambous: „Mulți hateri!“

În acest context, Mihai Stoica l-a apărat cu dinții pe stafful tehnic al roș-albaștrilor. Conștient și el de ce se întâmplă la club, președintele Consiliului de Administrație a lăsat de înțeles că nici Charalambous, nici Pintilii nu sunt principalii vinovați pentru criza din acest sezon.

„Că scriu unii pe reţele, asta e problema lor, e logic să se întâmple, că suntem plini de hateri. Să plece de ce? (n.r. – Elias Charalambous). Ce s-a întâmplat până acum? Am reeditat calificarea în grupa de Europa League. Ceea ce, anul trecut, a fost un mare succes. Și anul ăsta, ar trebui să fie la fel. Vom vedea câte echipe din România vor mai ajunge în grupa de Europa League, că în Conference League e mai uşor de ajuns. Apoi, pe plan intern, am avut un trofeu pus pe masă împtoriva unui rival din ultimii ani. Și l-am câştigat de o manieră entuziasmantă, am câştigat Supercupa (n.r. - contra CFR-ului, la începutul verii). Parcursul din campionat e alarmant, dar mai sunt 20 de etape din sezonul regulat, iar campionatul se joacă, de fapt, în play-off, dacă ajungi acolo. Nu cred că are vreun sens să discutăm despre plecările şi venirile altora“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

