Antrenorul a fost prezentat oficial la echipă după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis să plece, iar marți a luat parte la prima conferință de presă.

Mirel Rădoi, anunț despre Ștefan Târnovanu

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gigi Becali a decis să îl treacă pe Ștefan Târnovanu pe banca de rezerve, iar în poartă să intre jucătorul under-21, Matei Popa, astfel încât în câmp să evolueze doar jucători experimentați.

Întrebat dacă va continua cu strategia impusă de Gigi Becali, Rădoi a explicat că va lua o decizie în următoarele zile, în funcție de felul în care cei doi portari se vor prezenta la antrenamente.

”(n.r - Târnovanu sau Popa) Nu vreau să ofer foarte multe detalii despre ce va urma; sigur se va uita Bratu (n.r. – Florin Bratu, antrenorul de la Metaloglobus). Vom vedea în funcție de evoluțiile lor la antrenamente. În acest moment, Matei și-a dovedit valoarea, așa cum și ceilalți au valoare. Pe Ștefan Târnovanu l-am avut în lotul pentru Jocurile Olimpice și îl cunosc foarte bine. Vom vedea însă ce se va întâmpla zilele acestea la ședințele de pregătire”, a spus Rădoi la conferința de presă.