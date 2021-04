Supercupa Romaniei: CFR Cluj - FCSB, LIVE de la 19:00 | Prima finala intre echipele care se lupta la titlu! Echipa lui Iordanescu vrea revansa pentru meciul din campionat. Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si FCSB pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj, campioana en-titre din Liga 1 joaca finala impotriva FCSB-ului, castigatoarea ultimei editii din Cupa Romaniei, dupa ce s-a impus in finala cu Sepsi.

Meciul trebuia sa se dispute sezonul trecut, insa a fost amanat si reprogramat din cauza pandemiei de coronavirus, iar acum, pretendentele la titlu se intalnesc in primul meci decisiv al sezonului.

'Meciul' a inceput inca de zilele trecute, dupa ce intre Gigi Becali, patronul ros-albastrilor si Edi Iordanescu s-a purtat un adevarat 'razboi' al declaratiilor, ambii nemultumiti de arbitrajele primite de echipele lor.

CFR Cluj vine dupa remiza cu Universitatea Craiova din ultima etapa, echipa cu care a remizat si FCSB, in timp ce ros-albastrii au mai obtinut o remiza, in deplasarea cu Sepsi. In returul sezonului regular, FCSB s-a impus fara drept de apel in fata campioanei, cu 3-0, prin golurile inscrise de Olaru, Tanase si Morutan.

Campioana en-titre are in palmares trei finale de Supercupa Romaniei castigate, in timp ce FCSB-ul are sase astfel de trofee.

Comisia Centrala a Arbitrilor l-a delegat pe Radu Petrescu pentru a conduce de la centru meciul care se disputa pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti. Acesta are 27 de meciuri in care a arbitrat-o pe FCSB in Liga 1: 13 s-au incheiat cu victoria ros-albastrilor, 9 remize si 5 infrangeri. De cealalta parte, Petrescu a condus de la centru 22 de meciuri de ale lui CFR Cluj, iar ardelenii au inregistrat 11 victorii, 6 remize si 5 infrangeri.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Ben Youssef, Burca, Camora - Deac, Hoban, Gidea - Chipciu, Debeljuh, Costache

FCSB: Vlad - Cretu, Ovidiu Popescu, Cristea, Radunovic - Morutan, Sut, Octavian Popescu, Florin Tanase, Buziuc