Intariri in atac pentru Toni Petrea! Un fotbalist adus in vara revine in lotul primei echipe pentru Supercupa cu CFR

FCSB o va intalni pe CFR Cluj in Supercupa Romaniei, iar Toni Petrea se poate bucura de o revenire in lotul echipei.

Dupa ce nu-i va avea disponibili pe Darius Olaru, Andrei Miron si Florinel Coman, antrenorul FCSB-ului se va putea baza pe Alexandru Buziuc, revenit in lotul primei echipe, dupa ce in ultima perioada a jucat pentru echipa a doua. Alexandru Buziuc se antreneaza din nou cu ceilalti coechipieri de la FCSB, iar sansele ca acesta sa joace impotriva CFR-ului sunt mari, anunta Fanatik.

In cazul in care fostul fotbalist al celor de la Academica Clinceni nu va fi utilizat joi seara, atunci, cel mai probabil, va fi folosit la meciul de duminica, cu FC Botosani, la Giurgiu, de la ora 21.00. Alexandru Buziuc nu a mai fost titular la FCSB inca de pe 19 octombrie 2020, atunci cand formatia ros-albastra s-a duelat cu Academica Clinceni. Astfel, atacantul a jucat din primul minut pentru gruparea antrenata de Toni Petrea acum aproximativ sase luni.

Jucatorul in varsta de 27 de ani a mai jucat 90 de minute meciul pierdut cu 1-0 in "Groapa" impotriva lui Dinamo, dar in Cupa Romaniei. Mai mult, atacantul a jucat ultima data pentru FCSB in Liga 1 in urma cu doua luni, atunci cand gruparea ros-albastra a evoluat impotriva lui Chindia Targoviste. Alexandru Buziuc a fost introdus in locul lui Razvan Oaida, in minutul 56.