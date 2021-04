"Nu ma intereseaza ce spune si ce face!" Reactia lui Edi Iordanescu dupa atacul lui Gigi Becali! Ce spune de arbitrajul din SuperCupa

Edi Iordanescu a fost foarte clar inainte de partida de Supercupa contra FCSB-ului si spune ca-si doreste un arbitraj corect mai presus de orice.

Antrenor CFR-ului a intrat intr-un conflict cu patron FCSB, Gigi Becali, dupa ce l-a atacat dupa ultima partida de campionat, insa acum nu vrea sa mai intre in "jocurile" presei si sa mai vorbeasca despre aceasta neintelegere cu acesta.

"Nu a fost conferinta la care sa nu fiu intrebat de domnul Becali. Nu ma intereseaza ce spune si ce face. Il respect, investeste bani in fotbal si nu mai mult nu am ce sa comentez. Burca este transfigurat. A primit o lovitura extrem de dura. Dupa ultimul joc am comentat doar de penalty si de golul anulat, dar cand l-am vazut pe Burca cum arata dupa meci, am ramas fara cuvinte.

Sper sa reusim sa-l recuperam, nu este intr-o situatie foarte buna, dar explicatiile puerile pe care le-am mai auzit pe la televizor de la diverse persoane probabil sunt bune pentru persoanele care au facut liceul la seral, nu la mine. Imi doresc ca la aceasta finala sa fie un arbitraj corect, echidistanta, si nu-mi doresc greseli de arbitraj in favoarea noastra, chiar daca acest lucru s-ar intampla ar mai echilibra putin balanta.

O sa vedeti, in perioada urmatoare clubul o sa iasa cu o analiza a tot ce a insemnat arbitraj si probabil unii sau altii or sa taca din gura", a spus Edi Iordanescu la conferinta de presa inainte de meciul de Supercupa cu FCSB.

Meciul dintre CFR Cluj si FCSB din SuperCupa Romaniei este programat joi, de la ora 19:00, si va fi transmis live pe www.sport.ro.