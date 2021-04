Schimbari importante in echipa CFR-ului pentru meciul din Supercupa Romaniei cu FCSB! Ce jucatori trimite Iordanescu pe teren

Din articol Omrani, absent din cauza unei accidentari

CFR Cluj o infrunta pe FCSB joi, de la ora 19:00, in Supercupa Romaniei.

Oficialii campioanei Romaniei si-au stabilit strategia pentru finalul acestui sezon si, potrivit Fanatik, Edi Iordanescu va schimba echipa fata de cea trimisa pe teren in meciul cu Universitatea Craiova.

Clujenii vor sa se concentreze mai mult pe meciurile din playoff, astfel ca, joi seara, in poarta CFR-ului va sta Arlauskis. Chiar daca si-a revenit dupa accidentare, Cristi Balgradean va fi odihnit pentru partidele din playoff.

In plus, conform aceleiasi surse, in primul 11 vor aparea jucatori care au prins mai putine minute in Liga 1, printre care se numara Susic si Soares.

Omrani, absent din cauza unei accidentari



Edi Iordanescu nu se va putea baza in meciul din Supercupa Romaniei nici pe Omrani, care s-a accidentat in ultimul meci din sezonul regulat al Ligii 1. Potrivit AS.ro, atacantul a suferit o ruptura si va lipsi o luna de pe teren, ratand si cateva partide din playoff.

De cealalta parte, de la FCSB vor rata meciul cu CFR Cluj Miron si Olaru, care s-au accidentat in partida cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Partida dintre CFR Cluj si FCSB este programata joi, de la ora 19:00, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.