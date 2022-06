CFR Cluj a încheiat cu o victorie seria meciurilor amicale din Austria! Ardelenii au învins-o clar pe Hajduk Split

CFR Cluj se află în cantonament în Austria, acolo unde a trecut în amicalul cu Hajduk Split cu scorul de 2-0, în al patrulea amical al stagiunii din tot atâtea programate.

Golurile victoriei au fost marcate de Deac, în minutul 38, după o lovitură de pedeapsă obținută de Debeljuh, respectiv Manea, în minutul 42.

Amicalele CFR-ului în Austria

CFR Cluj - FC Koper, 18 iunie (2-0)

CFR Cluj - FK Napredak Kruševac, 21 iunie (3-0)

CFR Cluj - Partizan Belgrad, 24 iunie (1-0)

CFR Cluj - HNK Hajduk Split, 25 iunie (2-0)

CFR Cluj se pregătește în Austria pentru Liga Campionilor

Ardelenii întâlnesc în primul tur preliminar al celei mai importante competiții itercluburi pe Pyunik Erevan, campioana Armeniei.

„I-am studiat pe adversarii noștri (n.r. – Pyunik Erevan) în ultimele cinci meciuri de campionat. Au mulți străini, cred că e un singur armean de națională, portarul, care e căpitan de echipă. În rest au brazilieni, portughezi. Va fi precum un meci cu o echipă de play-off din România, cam așa e nivelul. Deci nu putem să subestimăm un adversar valoros. Toată lumea crede că e un adversar din Armenia și va fi ușor… în niciun caz.

Am vorbit cu Natcho (n.r. – fotbalist) de la Partizan, mi-a zis că e foarte greu să ajungă în grupele Champions League. Steaua Roșie Belgrad se chinuie să ajungă și are un buget de 50 de milioane de euro, iar Partizan are un buget de 15 milioane de euro. Deci ar fi ceva incredibil să ajungem în grupele Champions League, e un vis până la urmă”, a spus Dan Petrescu, vineri, după amicalul CFR Cluj – Partizan Belgrad.

Dan Petrescu ocupă pentru a treia oară banca lui CFR Cluj, după ce i-a mai antrenat pe ardeleni în perioadele iunie 2017 – februarie 2018 și martie 2019 – noiembrie 2020.

Cu Petrescu pe bancă, CFR a reușit să câștige patru titluri de campioană și să se califice în două rânduri în grupele Europa League.