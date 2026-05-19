După disputarea ultimei etape din play-out-ul Ligii 3, am aflat numele tuturor celor 18 echipe care au retrogradat în Liga 4, campionatele județene de fotbal.
Două dintre ele sunt foste prim-divizionare, Dacia Unirea Brăila și Olimpia MCMXXI Satu Mare, echipa suporterilor sătmăreni care este continuatoarea clubului vechi (foto).
Cândva revelație în play-off-ul Ligii 2, Unirea Dej a luat și ea drumul ”județului”.
Au mai picat și sateliții Dinamo 2, Oțelul Galați 2, FC Voluntari 2, FC Bacău 2.
Dar vestea bună este că FRF ar putea permite mai multor echipe retrogradate sportiv să continue în Liga 3 în sezonul viitor, în situația în care unele dintre câștigătoarele barajelor inter-județene de promovare nu se vor înscrie în campionat, așa cum se întâmplă în fiecare vară.
Lista echipelor retrogradate ”la județ”
FC Bacău 2
CS Gheorgheni
Oţelul Galaţi 2
CSM Râmnicu Sărat
FC Voluntari 2
Dinamo 2
FC Pucioasa
CSO Teleajenul Vălenii de Munte
CSL Nanov
Gilortul Târgu Cărbuneşti
Viitorul Dăeşti
ACS Unirea DMO
Olimpia MCMXXI Satu Mare
Dacia Unirea Brăila
CS Agigea
ACSO Filiași
Unirea Bascov
Unirea Dej
* FC U Craiova, CSL Hidro Mecanica Șugag și Sticla Arieşul Turda s-au retras din campionat (Info: Liga 2)