După disputarea ultimei etape din play-out-ul Ligii 3, am aflat numele tuturor celor 18 echipe care au retrogradat în Liga 4, campionatele județene de fotbal.

Două dintre ele sunt foste prim-divizionare, Dacia Unirea Brăila și Olimpia MCMXXI Satu Mare, echipa suporterilor sătmăreni care este continuatoarea clubului vechi (foto).

Cândva revelație în play-off-ul Ligii 2, Unirea Dej a luat și ea drumul ”județului”.

Au mai picat și sateliții Dinamo 2, Oțelul Galați 2, FC Voluntari 2, FC Bacău 2.

Dar vestea bună este că FRF ar putea permite mai multor echipe retrogradate sportiv să continue în Liga 3 în sezonul viitor, în situația în care unele dintre câștigătoarele barajelor inter-județene de promovare nu se vor înscrie în campionat, așa cum se întâmplă în fiecare vară.

Lista echipelor retrogradate ”la județ”

FC Bacău 2

CS Gheorgheni

Oţelul Galaţi 2

CSM Râmnicu Sărat

FC Voluntari 2

Dinamo 2

FC Pucioasa

CSO Teleajenul Vălenii de Munte

CSL Nanov

Gilortul Târgu Cărbuneşti

Viitorul Dăeşti

ACS Unirea DMO

Olimpia MCMXXI Satu Mare

Dacia Unirea Brăila

CS Agigea

ACSO Filiași

Unirea Bascov

Unirea Dej

* FC U Craiova, CSL Hidro Mecanica Șugag și Sticla Arieşul Turda s-au retras din campionat (Info: Liga 2)