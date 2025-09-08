Foștii fotbaliști Florin Costea, team-managerul lui FC U Craiova (ajunsă acum în Liga 3), și Robert Sălceanu, director sportiv la echipa lui Adrian Mititelu, au depus astăzi o coroană de flori albastre în forma cifrei 8 la mormântul marelui Ilie Balaci (1956-2018).

Trecut în acte cu data nașterii de 13 septembrie, fostul mare fotbalist al Craiovei și al naționalei României era de fapt născut pe 8 septembrie.

"Numărul 8 este un număr greu pentru această echipă. Nu va fi uitat niciodată", a declarat Florin Costea.

Postarea lui FC U Craiova: ”Cum ar fi fost Ilie Balaci astăzi?”



”𝐂𝐮𝐦 𝐚𝐫 𝐟𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐈𝐥𝐢𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢 𝐚𝐬𝐭𝐚̆𝐳𝐢?

Ar fi fost un om care ar fi împlinit, pe 𝟴 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲, 𝟲𝟵 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶. Adică un matur pregătit să facă pasul spre ”vârsta înțelepciunii” din punctul de vedere al buletinului, dar încă tânăr atât la trup, cât și la minte.

Probabil că ar fi fost la fel de povestitor ca întotdeauna. Când îl prindeai cu chef de amintiri, te apucau zorile cu el. Vinul alb din pahar era același, tot mai subțiat de gheața topită, doar pachetul de țigări se golea și imediat apărea altul.

Ce-ar fi povestit Ilie astăzi, cum ar fi găsit el lumea anului 2025 față de cea din urmă cu aproape patru ani? Probabil că ar fi fost și mai analitic decât de obicei, mult mai critic cu fotbalul, iar părerile sigur i-ar fi fost luate în seamă.

Și-ar fi dojenit nepotul, pe Atanas, l-ar fi povățuit, dar poate că dragostea de bunic ar fi învins ochiul critic al fostului mare fotbalist sau antrenor. Cu Ilie în viață nu s-ar fi organizat acea competiție de juniori care-i poartă numele, sau dacă aceasta s-ar fi depistat, ea ar fi avut loc doar pe terenurile de la Tărâmul Leilor.

Pentru că Ilie Balaci a spus întotdeauna care e adevărata Craiovă. Glasul său se adaugă celor care știu totul despre acest club (Stroe, Arnăutu, Nețoiu) și care susțin că FCU e de fapt adevărata Craiovă. Ilie a zis mereu același lucru și probabil că dacă ar fi trăit, ar fi spus-o astăzi cu o voce și mai puternică.

Nu s-ar fi certat cu foștii colegi care merg în tribuna ”celorlalți” și urcă în avioanele acestora, dar pe el nu l-ar fi văzut nimeni niciodată acolo. Nu era omul care să se schimbe, să se dea după cireș, să zică azi una și mâine alta.

Probabil că dacă ar fi trăit azi, ar fi venit des prin Craiova, ar fi intrat la Perinița să-și vadă prietenii, ar fi mers alături, la club, la o cafea, ar fi stat la terasa aceea din parc cu scrumiera plină în față și ar fi răspuns telefoanelor care-i urau 𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗟𝗧̦𝗜 𝗔𝗡𝗜!

Ilie e atât de previzibil și dincolo de moarte pentru că nu a fost doar fotbalistul imens și simbolul întregii Oltenii, ci și omul care ce-a spus ieri a zis și azi, și mâine. Atât de ferm și de constant în opinii încât ai impresia că încă trăiește și încă zice ce are de zis, cu aceeași putere a cuvântului.

Autor - Alin Buzărin - Fotbal Club Universitatea 1948”

