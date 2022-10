Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat ce va face Leo Messi, intrat în ultimul an de contract cu PSG

Intrat în ultimul an de contract și cu oferta de prelungire a contractului cu PSG ”pe masă”, Leo Messi s-a decis în privința viitorului său, cel puțin pe termen scurt.

Jurnalistul Fabrizio Romano, care citează ”surse apropiate de Leo Messi”, scrie că Messi va lua o decizie în privința echipei pentru care va evolua în sezonul următor abia în 2023.

„Cred că acum nu este momentul să vorbim despre revenirea lui Leo la FC Barcelona. Este un prieten de-ai mei, este bine la Paris”, a declarat Xavi Hernandez, potrivit lui Fabrizio Romano.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. ???????????? #Messi

Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95