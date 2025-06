„Un alt privat să se asocieze cu ei nu mai găsesc, alt fraier nu mai găsesc, că s-a dus, s-a terminat, a plecat puiul cu ața, la ce visează și ce condiții au ei. Statul are niște organigrame, pentru că nu le pasă, că vin banii de la buget, cu 60 de inși la bucătărie, 100 la centrul medical și 25 de inși la centrul de presă. Statul, azi, trăiește într-o lume paralelă” , a declarat Adrian Căvescu, conform sursei menționate mai sus.

Reacție neașteptată a lui Daniel Oprița: „Ne-ar prinde puțin descoperiți”

Cu toate că ar trebui să fie o veste excelentă pentru „militari”, Daniel Oprița consideră că Steaua a fost prinsă nepregătită în cazul în care această modificare ar trece.



„Este o veste bună, așteptată de mult timp, de toți steliștii. Acum, nu știu dacă se va realiza… Ne ia prin surprindere din punct de vedere al lotului, pentru că știți că au plecat foarte mulți jucători de la noi.

Acum, încercăm să facem un lot. Un lot pentru promovare va fi mult mai dificil de făcut. Dar numai să se ajungă acolo, să avem dreptul acesta. Din acel moment, probabil că ar trebui să căutăm mai mulți jucători, să facem un lot care să poată să obțină acest obiectiv. Nu va fi ușor, chiar va fi greu, pentru că au plecat foarte mulți jucători. Ne-ar prinde puțin descoperiți, dar mă gândesc că și bugetul ar fi altul. Dar, prima dată, să se ajungă acolo.

Adi Popa are contract până la 1 iulie cu noi și se antrenează, nu știu, momentan, care este situația lui. Suntem în discuții cu mai mulți jucători, de asta spun că nu ne va fi ușor. Dacă vom primi dreptul de promovare, va trebui, într-un timp foarte scurt, să facem un lot competitiv. În momentul de față, bugetul nu este pentru promovare.

Până acum, nu am avut nicio discuție cu conducerea în acest sens. Eu mai am un an de contract și merg mai departe. Nu m-am gândit, până acum, la prelungirea contractului”, a declarat Daniel Oprița, conform ProSport.