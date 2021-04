Catalin Hildan a jucat intr-un meci oficial pentru Dinamo! Nepotul 'Unicului Capitan' a prins minute la echipa a doua

Zi importanta pentru 'caini'.

Catalin Hildan Jr., nepotul fostului capitanului de legenda al lui Dinamo, a jucat primele minute intr-un meci oficial in tricoul alb-rosu. Hildan a intrat in minutul 59 al partidei din Liga a 3-a cu Concordia Chiaja 2. Cu un nou antrenor pe banca, fostul portar Sorin Colceag, Dinamo 2 n-a avut mila de satelitul Concordiei. S-a terminat 5-0!

Fundas dreapta la baza, Catalin Hildan a jucat si in partida amicala disputata sambata trecuta de Dinamo in Ucraina, la Kiev, si pierduta cu 3-0 de romani. Multescu l-a introdus pe gazon in ultimul sfert de ora al jocului.

Gabriel Raduta, fostul sef al Academiei de la Dinamo, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre pustiul care poarta un nume urias pentru istoria clubului: "Nu a lipsit de la niciun antrenament in 8 ani. Este educat, disciplinat si modest. E un luptator, puternic si motivat."