Dinamo si-a adus un fundas spaniol care s-a duelat in trecut cu Messi! Fotbalistul a ajuns deja la Bucuresti 

Dinamo se pregateste de ultimele doua partide inainte de startul playout-ului.

Gigi Multescu are o misiune dificila in incercarea de a salva echipa de la retrogradare, iar oficialii lui Dinamo cauta variante pentru a intari lotul.

Dupa ce i-au adus in probe in Stefan cel Mare pe Nemanja Petrovic si Constantin Nica, dinamovistii au inceput negocierile cu un fundas central din Spania. Este vorba despre Raul Albentosa, in varsta de 32 de ani, care ar fi ajuns deja la Bucuresti.

Potrivit GSP, aparatorul va efectua zilele acestea vizita medicala, iar apoi ar putea semna cu Dinamo. Trecut pe la Eibar, Cadiz, Huelva, La Coruna, Malaga, Gimnastic, Derby si TSKA Sofia, Albentosa este liber de contract din aprilie 2020, ultimul sau meci datand din decembrie 2019. De-a lungul carierei, fundasul a reusit 6 goluri in La Liga si 19 pentru bulgari.

Dinamo a mai fost in discutii in aceasta perioada si cu Borja Gomez, fundas in varsta de 32 de ani care este liber de contract din ianuarie 2020, dupa despartirea de East Bengal. Aceasta varianta, insa, a picat. Nici Gomez nu mai jucase niciun meci din 2019, din luna august, situatie in care se afla si Albentosa, dar si Nica, a carui ultima partida disputata dateaza din septembrie 2019.

In ultimele doua etape din sezonul regulat al Ligii 1, Dinamo va infrunta CFR Cluj (5 aprilie) si Academica Clinceni (10 aprilie).