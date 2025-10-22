Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €

Fundașul de 22 de ani se afla la volanul unui Audi Q3, cu un preț estimat între 20.000 și 30.000 de euro, când a pierdut controlul mașinii și a intrat violent într-un stâlp, lângă o trecere de pietoni. Impactul a provocat avarii atât autoturismului, cât și infrastructurii stradale.

Incidentul s-a petrecut duminică, 12 octombrie, la ora 04:16, pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală.

Ulterior, i-au fost prelevate probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Evenimentul vine la doar câteva ore după ce Marian Ilie purtase banderola de căpitan în meciul pierdut de Cetatea 1932 Suceava, 2-3 cu Viitorul Onești, în Liga 3. Ironia sorții, chiar el a comis penalty-ul din care adversarii au marcat golul decisiv.

Este demn de menționat că, potrivit stirisuceava.net, accidentul nu s-a soldat cu victime.

