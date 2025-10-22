FOTO Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €

Căpitanul unei echipe din Rom&acirc;nia, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 &euro; Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marian Ilie, căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a provocat un accident rutier în centrul orașului, aflat într-o stare avansată de ebrietate.

TAGS:
Marian Iliecetatea 1932 suceava
Din articol

Incidentul s-a petrecut duminică, 12 octombrie, la ora 04:16, pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava.

Fundașul de 22 de ani se afla la volanul unui Audi Q3, cu un preț estimat între 20.000 și 30.000 de euro, când a pierdut controlul mașinii și a intrat violent într-un stâlp, lângă o trecere de pietoni. Impactul a provocat avarii atât autoturismului, cât și infrastructurii stradale.

Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €

  • Screenshot 2025 10 22 203342
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală.

Ulterior, i-au fost prelevate probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Evenimentul vine la doar câteva ore după ce Marian Ilie purtase banderola de căpitan în meciul pierdut de Cetatea 1932 Suceava, 2-3 cu Viitorul Onești, în Liga 3. Ironia sorții, chiar el a comis penalty-ul din care adversarii au marcat golul decisiv.

Este demn de menționat că, potrivit stirisuceava.net, accidentul nu s-a soldat cu victime.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Gloria Bistrița - CSM București 28-29 | Gloria CSM-ului a venit pe final de meci! Omoregie, vioara &icirc;nt&acirc;i a Tigroaicelor
Gloria Bistrița - CSM București 28-29 | Gloria CSM-ului a venit pe final de meci! Omoregie, vioara întâi a Tigroaicelor
Anunț major despre PSV după ce Dennis Man a marcat două goluri contra lui Napoli: &rdquo;Chiar la limită!&rdquo;
Anunț major despre PSV după ce Dennis Man a marcat două goluri contra lui Napoli: ”Chiar la limită!”
Fostul campion cu CFR Cluj s-a crucit c&acirc;nd a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la club: &bdquo;Nu există logică&rdquo;
Fostul campion cu CFR Cluj s-a crucit când a văzut ce se întâmplă la club: „Nu există logică”
ULTIMELE STIRI
Champions League, de neratat! Athletic Bilbao - Qarabag 1-1 și Galatasaray - Bodo/Glimt 3-0! Eroare imensă
Champions League, de neratat! Athletic Bilbao - Qarabag 1-1 și Galatasaray - Bodo/Glimt 3-0! Eroare imensă
&Icirc;ntrebat ce jucător de la FCSB a remarcat, secundul lui Vincenzo Italiano s-a eschivat: &rdquo;Cum am zis&hellip;&rdquo;
Întrebat ce jucător de la FCSB a remarcat, secundul lui Vincenzo Italiano s-a eschivat: ”Cum am zis…”
Gigi Becali a explodat! &Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: &bdquo;O să vedeți!&rdquo;
Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!”
Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență
Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență
Boom! Fostul dinamovist a semnat cu &bdquo;lanterna roșie&rdquo; din Liga 2
Boom! Fostul dinamovist a semnat cu „lanterna roșie” din Liga 2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: &bdquo;Nu pot dec&acirc;t să &icirc;ți mulțumesc!&rdquo;

După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a &icirc;nscris două goluri &icirc;mpotriva lui Napoli &icirc;n UCL

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după &rdquo;dubla&rdquo; reușită contra lui Napoli: &rdquo;Cea mai frumoasă seară din viața mea!&rdquo;

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Dennis Man, magician: suma băgată &icirc;n contul lui PSV cu dubla sa, imensă!

Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!

Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: &rdquo;O idee măreață!&rdquo;

Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: ”O idee măreață!”

Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta



Recomandarile redactiei
&Icirc;ntrebat ce jucător de la FCSB a remarcat, secundul lui Vincenzo Italiano s-a eschivat: &rdquo;Cum am zis&hellip;&rdquo;
Întrebat ce jucător de la FCSB a remarcat, secundul lui Vincenzo Italiano s-a eschivat: ”Cum am zis…”
Gigi Becali a explodat! &Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: &bdquo;O să vedeți!&rdquo;
Gigi Becali a explodat! Întrebarea care l-a scos din minți pe patronul FCSB: „O să vedeți!”
Gheorghe Hagi a luat o decizie surprinzătoare! Anunțul presei din Turcia
Gheorghe Hagi a luat o decizie surprinzătoare! Anunțul presei din Turcia
Champions League, de neratat! Athletic Bilbao - Qarabag 1-1 și Galatasaray - Bodo/Glimt 3-0! Eroare imensă
Champions League, de neratat! Athletic Bilbao - Qarabag 1-1 și Galatasaray - Bodo/Glimt 3-0! Eroare imensă
Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență
Așa arată lotul Bolognei pentru meciul cu FCSB! Marea absență
CITESTE SI
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

stirileprotv ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

&bdquo;Spitalul morții&rdquo; din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o t&acirc;nără &icirc;și schimbase numele după o tragedie identică

stirileprotv „Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!