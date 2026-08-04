Fiorentina, aproape de un transfer de la Real Madrid! Fabrizio Romano a anunțat noul coleg al lui Radu Drăgușin

Fiorentina a avut un sezon 2025/2026 mult sub așteptări, în Serie A terminând doar pe poziția a 14-a, ratând astfel locul pentru cupele europene. Pentru ca acest lucru să nu se repete în stagiunea ce bate la ușă, italienii au avut parte de o campanie importantă de transferuri.

Franco Mastantuono, aproape de Fiorentina

Printre transferurile realizate în această vară se numără și cel al lui Radu Drăgușin. Fundașul român a bifat deja primele apariții în tricoul italienilor, iar în cel mai recent duel a fost integralist contra Real Madrid.

După ce au investit 100 de milioane de euro în mercato de vară, conducătorii Fiorentinei doresc să îl aducă și pe Franco Mastantuono. Potrivit cunoscutului jurnalist Fabrizio Romano, italienii se află în negocieri avansate pentru împrumutul atacantului argentinian de la Real Madrid.

„Franco Mastantuono va fi următorul care va pleca de la Real Madrid sub formă de împrumut, Fiorentina avansând în tratative.

Fiorentina este favorită în cursă, Franco este deschis la această mutare, iar afacerea depinde de acoperirea salariului. Discuțiile sunt în desfășurare”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.