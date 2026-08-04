Fiorentina, aproape de un transfer de la Real Madrid! Fabrizio Romano a anunțat noul coleg al lui Radu Drăgușin

Fiorentina, aproape de un transfer de la Real Madrid! Fabrizio Romano a anunțat noul coleg al lui Radu Drăgușin Serie A
SPORT.RO
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Fiorentina este pe punctul de a da o nouă lovitură în mercato de vară.

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Fiorentina a avut un sezon 2025/2026 mult sub așteptări, în Serie A terminând doar pe poziția a 14-a, ratând astfel locul pentru cupele europene. Pentru ca acest lucru să nu se repete în stagiunea ce bate la ușă, italienii au avut parte de o campanie importantă de transferuri.

Franco Mastantuono, aproape de Fiorentina

Printre transferurile realizate în această vară se numără și cel al lui Radu Drăgușin. Fundașul român a bifat deja primele apariții în tricoul italienilor, iar în cel mai recent duel a fost integralist contra Real Madrid.

După ce au investit 100 de milioane de euro în mercato de vară, conducătorii Fiorentinei doresc să îl aducă și pe Franco Mastantuono. Potrivit cunoscutului jurnalist Fabrizio Romano, italienii se află în negocieri avansate pentru împrumutul atacantului argentinian de la Real Madrid.

„Franco Mastantuono va fi următorul care va pleca de la Real Madrid sub formă de împrumut, Fiorentina avansând în tratative.

Fiorentina este favorită în cursă, Franco este deschis la această mutare, iar afacerea depinde de acoperirea salariului. Discuțiile sunt în desfășurare”, s-a arătat în postarea lui Fabrizio Romano.

Transferurile realizate de Fiorentina în mercato de vară

Fiorentina a „spart pușculița” în actuala perioadă de transferuri. Italienii au cheltuit aproximativ 100 de milioane de euro pentru următoarele mutări: Christ Inao Oulaï (26 de milioane de euro), Arthur Atta (25 de milioane de euro), Viery (15 milioane de euro), Giovanni Fabbian (13 milioane de euro), Marco Brescianini (10 milioane de euro), Víctor Valdepeñas (8 milioane de euro). Totodată, Radu Drăgușin și João Mário au fost aduși sub formă de împrumut.

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