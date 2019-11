Campioana din Cluj si-a schimbat staff-ul tehnic! Noul antrenor principal a fost arbitru si a fost acuzat ca a agresat o jucatoare minora

Schimbarea vine dupa ce s-a ratat calificarea in grupele Champions League, iar lucrurile in campionatul intern scartaie.

Consiliului Director al clubului AFC “U” Olimpia Cluj a anuntat ca, incepand cu 4 noiembrie 2019, Iulian Szekely a preluat functia de antrenor principal al primei echipe si va avea un staff tehnic format din Ioana Bortan si Maria Ficzay, iar ca antrenor cu portarii pe Mirela Ganea. Szekely a mai activat ca antrenor in cadrul clubului, ultima data ca antrenor principal la echipa a doua, are ca studii universitare Facultatea de Educatie Fizica si Sport si este posesor al Licentei UEFA A.

Acesta a mai fost implicat ca masor in activitatea de la loturile nationale feminine juvenile (U15, U17, U19) si a fost arbitru, facand parte din lotul de asistenti de la liga secunda masculina si, timp de trei sezoane (2007-2010), a fost tusier chiar in Liga 1. El a fost retrogradat dupa un meci FCSB - Unirea Alba Iulia (2-0), in care nu a semnalizat un offside clar la Kapetanos, din care grecul a deschis scorul. In februarie 2018, GSP scria ca Szekely era acuzat de minora Alina Boros, componenta a lotului national feminin de fotbal U19, ca ar fi agresat-o fizic in timpul unui cantonament.

In functia de Director General a fost numit Cosmin Groza, care a activat ultima data in cadrul clubului Atletic Olimpia Gherla. Absolvent al Universitatii Politehnice din Timisoara, cu doctorat si bursa de instruire la Universitatea din Bourgogne (Franta), Groza va prelua si o mare parte din functiile administrative ale clubului. Echipa a doua a clubului va avea un staff format din Teodor Papuc, antrenor principal, si internationala Mara Batea, antrenor secund.

In ianuarie 2019, „U” Olimpia Cluj devenise primul club de fotbal feminin din Romania care numise un staff tehnic exclusiv feminin, respectiv Ioana Bortan - antrenor principal, Mara Batea, Selena Babb si Lavinia Boanda - antrenori secunzi si Mirela Ganea - antrenor de portari. In acel moment, selectionerul Mirel Albon devenise director tehnic, el coordonand activitatea antrenorilor de la toate echipele clubului si continuand si in functia de Manager General. Schimbarea vine dupa ce, in grupa de calificare pentru editia din acest an a Champions League, „U” Olimpia Cluj a pierdut meciurile cu KFF Mitrovica (Kosovo / 1-2) si ZFK Breznica Pljevlja (Muntenegru / 2-3) si a castigat partida cu FC NSA Sofia (Bulgaria / 3-2), nereusind sa se califice in faza grupelor principale. De asemenea, in campionat, echipa a remizat cu Universitatea Galati, 1-1, si a redus diferenta fata de echipa de pe locul secund, Fortuna Becicherecu Mic, la doar un punct.