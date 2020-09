BREAKING NEWS: Urmeaza cutremurul FCSB-Steaua! Primul meci oficial la seniori se poate juca pe noul stadion de 100 de milioane! FRF a luat decizia finala

Grupa de foc in Liga 3 pentru CSA Steaua.

Steaua Bucuresti a promovat in acest sezon in Liga 3 si a fost plasata in grupa cu Dinamo II, FCSB II si Rapid II. Liga 3 va debuta pe 13 septembrie. O data cu implementarea noului format al Ligii 3 primele doua echipe din din fiecare serie, vor putea juca un baraj in dubla mansa. Cele 10 echipe care vor castiga barajul, vor disputa intre ele o alta dubla mansa, iar 5 echipe vor avea posibilitatea sa mearga in Liga 2.

Echipele care vor juca cu CSA Steaua: Dinamo 2, Rapid 2, Concordia Chiajna 2, Progresul Spartac, CS Tunari, FC Voluntari 2, Metalul Buzău, CS Balotesti și FCSB 2.

Echipele care fac parte din cele 10 serii din Liga 3:

Seria 1: ACS Bradu Borca, CS Dante Botosani, Sporting Juniorul Vaslui, Foresta Suceava, Ceahlaul Piatra Neamt, CSM Bucovina Radauti, Stiinta Miroslava, Somuz Falticeni, Husana Husi, CSM Pascani

Seria 2: Sportul Chiscanu, Avantul Valea Marului, CSM Ramnicu Sarat, CSM Focsani, Suporter Club Otelul Galati, Viitorul Ianca, CS Faurei, Sporting Liesti, Dacia Unirea Braila, CSM Bacau

Seria 3: ACS Mostistea Ulmu, Recolta Gheorghe Doja, Inainte Modelu, Agricola Borcea, Gloria Albesti, ACSM Oltenita, Viitorul 2, CS Afumati, SC Popesti-Leordeni, Axiopolis Sport Cernavoda

Seria 4: CSA Steaua, Dinamo 2, Rapid 2, Concordia Chiajna 2, Progresul Spartac, CS Tunari, FC Voluntari 2, Metalul Buzau, CS Balotesit, FCSB 2

Seria 5: SR Municipal Brasov, Corona Brasov, CSO Plopeni, Sepsi 2, ACS Kids Tampa Brasov, CS Blejoi, Olimpic Cetate Rasnov, KSE Targu Secuiesc, Astra 2, AFC Ordoheiu Secuiesc

Seria 6: Unirea Bascov, Petrolul Potcoava, Vedita Colonesti, Academica Clinceni 2, Flacara Moreni, SCM Alexandria, Universitatea Craiova 2, FC Pucioasa, ACSO Filiasi, Sporting Rosiori

Seria 7: CSM Deva, Magura Cisnadie, Jiul Petrosani, Minerul Costesti, Gaz Metan Medias 2, Hermannstadt 2, Viitorul Selimbar, Flacara Horezu, Viitorul Daesti, Gilortul Targu Carbunesti

Seria 8: Crisul Chisineu Cris, Avantul Periam, Progresul Ezeris, Soimii Lipova, Progresul Pecica, CSC Dumbravita, CSM Ghiroda si Giarmata Vii, Gloria Lunca-Teuz Cermei, Fortuna Bechicherecu Mic, ACS Poli Timisoara

Seria 9: Unirea Dej, Unirea Ungheni, Ocna Mures, CSO Cugir, CS Hunedoara, Avantul Reghin, Sticla Ariesul Turda, Sanatatea Cluj, AFC Unirea, Industria Galda

Seria 10: FC Somesul Dej, CSM Satu Mare, Progresul Somcuta Mare, Sportul Simleu Silvaniei, CAO 1910 Oradea, Minaur Baia Mare, Luceafarul Oradea, CSC Sanmartin, Unui Fotbal Club Gloria, SCM Zalau