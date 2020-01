BREAKING NEWS: Inca doua super stadioane se construiesc in Romania! INCREDIBIL: ce orase cu fotbal de liga a 3-a si a 4-a vor avea arene de lux

Romania va avea inca doua stadioane cu care se poate mandri.

Compania Nationala de Investitii isi continua munca si va construi si in 2020 stadioane, chiar daca dimensiunile acestora nu sunt mari. Conform Liga2.ro, in Oltenia urmeaza sa fie ridicate doua stadioane noi, la Rovinari si Strehaia, unde exista echipe care activeaza in Liga 4 Gorj.

Dupa cum scrie sursa citata, primarul din Rovinari, Robert Filip are aspiratii mari si vrea ca localitatea sa aiba un statdion omologat pentru Liga 2. Investitia se ridica la suma de 1.6 milioane de euro si va fi facuta prin CNI. Primarul viseaza sa o vada pe Jiul Rovinari, echipa care activeaza in liga 4 Gorg si ocupa locul 7 in clasament, promovata pana in liga 2.

Stadionul ar urma sa aiba 2.000 de locuri.

"Suntem in lucru la stadion, la faza de proiect, dar l-am intors inapoi pe proiectant, pentru ca stadionul nostru e amplasat pe latime si ma puneau pe vechiul proiect sa intorc baza sportiva, sa poata face proiectul acela. Terenul nostru arata foarte bine, e ca o masa de biliard. Cred ca este una dintre cele mai bune suprafete de joc din Oltenia si de aceea le-am intors tot proiectul ca sa faca o alta infrastructura pentru stadion.

Pentru Liga 2 sunt mai multe norme pe care trebuie sa le indeplineasca. Daca reusim sa facem stadionul, vom face si o echipa de Liga 2", a declarat primarul, Robert Filip.

CS Strehaia nu se lasa mai prejos

Conform sursei citate, stadionul de la Strehaia urmeaza sa aiba o capacitate dubla, diferenta fiind ca la Strehaia va fi construita si o peluza. Presedintele CS Strehaia, Daniel Danciu, a vorbit despre noua arena.



"Vom avea si gazon nou. Din cate stiu, proiectul e de 1.2 milioane euro. Noi speram ca in 2021 sa jucam pe noul stadion si sa promovam in acea vara in Liga 3. Poate chiar mai devreme. Momentan suntem pe locul 2 in Liga 4 Mehedinti", a declarat Daniel Danciu pentru Liga2.ro.

Sursa foto: Liga2.ro