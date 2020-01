IMPRESIONANT! Un stadion PLIN de lacrimi pentru Sala. Coregrafie pe TOATA arena pentru jucatorul mort intr-un accident tragic anul trecut

Nantes l-a omagiat azi pe Sala inaintea partidei cu Bordeaux!

Fostul atacant, mort intr-un accident tragic de avion acum fix un an, trebuia sa ajunga la Cardiff pentru a deveni oficial jucatorul galezilor. Avionul privat in care se afla s-a prabusit insa in Canalul Manecii. Sala a fost gasit dupa mai multe saptamani de cautari.

Astazi, un stadion plin l-a comemorat pe Sala! Fanii au realizat o coregrafie impresionanta pe tot stadionul!