VIDEO: IMAGINI SOCANTE! A cazut INCONSTIENT sub ochii lui Tatarusanu! Tot stadionul a PARALIZAT, temandu-se de o tragedie!!! Informatii de ultima ora

Scene greu de privit in meciul dintre Lyon si Toulouse.

Martin Terrier (22 de ani) s-a prabusit inconstient pe gazon in minutul 20 al meciului cu Toulouse. Suporterii, colegii si adversarii au inghetat: s-au temut de ce e mai rau. Medicii au intervenit de urgenta, iar Terrier a primit ajutor atat pe gazon, cat si in ambulanta. Din fericire, fotbalistul si-a recapatat cunostinta! Pentru a investigatii suplimentare, Terrier a ajuns la spital in minutele de dupa incidentul socant in care a fost implicat.

Karl Toko Ekambi i-a luat locul in teren.

La pauza meciului, Lyon a dat un comunicat despre starea lui Terrier. "Martin Terrier a lesinat. Acum se simte mai bine si e constient din nou", a scris Lyon pe Twitter.



Martin Terrier was the victim earlier of a fainting incident; our player is better and has regained consciousness.#OLTFC pic.twitter.com/Jb74L2f5cM — OL English ???????? (@OL_English) January 26, 2020

Partida cu ultima clasata din Ligue 1, Toulouse, e prima pentru Tatarusanu ca titular in campionat dupa transferul de la Nantes, din vara lui 2019.