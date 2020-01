Imagini FANTASTICE! Mii de oameni la o coada de SUTE de metri ca sa o vada pe PSG. Ce s-a intamplat in fata stadionului

Fanii lui Pau, echipa din liga a 3-a franceza, au facut cozi uriase in fata caselor de bilete ale stadionului.

Mii de oameni au asteptat ore bune la rand pentru un bilet la meciul cu PSG din Cupa Frantei. Suporterii au venit cu ore bune inainte de ora deschiderii caselor pentru a se asigura ca prind tichete la marele meci din optimile de finala ale Cupei. Pau a produs marea surpriza a fazei anterioare din Cupa, dupa 3-2 cu Bordeaux.

Pau o duce bine si in campionat. Se bate pentru promovarea in Ligue 2! Dupa 18 etape, e pe locul 4 in campionat, cu un punct in spatele lui Red Star, aflata pe ultima pozitie care trimite direct la nivelul superior.



Près d’un millier de personnes attendent devant les guichets du ⁦@PauFootballClub⁩ l’ouverture de la billetterie pour le match de #CoupeDeFrance face au ⁦@PSG_inside !!!⁩ #FBsport pic.twitter.com/0qknFzDqeZ — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) January 24, 2020