BREAKING NEWS | Ce echipa nationala se va antrena in Ghencea la Campionatul European din 2021! "A semnat un contract cu MTS!" Anunt de ULTIMA ORA

Stadionul Steaua a fost finalizat in toamna anului trecut si este gata sa gazduiasca meciuri la cel mai inalt nivel.

Noua arena din Ghencea va fi parte din proiectul de organizare pentru Campionatul European din aceasta vara. Romania va fi gazda a patru meciuri de la turneul final. Toate duelurile se vor juca pe Arena Nationala, insa echipele care vor veni in Romania vor avea nevoie de arene pentru a se antrena.

Gica Popescu, presedintele clubului Viitorul, a dezvaluit ca Ministerul Tineretului si Sportului a semnat deja un acord in ceea ce priveste inchirierea arenei din Ghencea:

"Macedonia de Nord a semnat cu MTS sa se antreneze pe stadionul Ghencea", a dezvaluit Gica Popescu, pentru Telekom Sport.

Pe Arena Nationala se vor juca toate paridele din Grupa C, din care fac parte Austria, Olanda, Macedonia de Nord si Ucraina, dar si un duel din optimile competitiei.

Alte doua arene care urmeaza a fi inchiriate pentru antrenamente sunt Arcul de Triumf si 'Valentin Stanescu' din Giulesti.

Stadionul Arcul de Triumf a fost finalizat deja, iar lucrarile la arena din Giulesti sunt in plina desfasurare, urmand a fi finalizate pana la sfarsitul lunii mai:

"M-am bucurat sa constat ca se lucreaza in ritm sustinut pe arena din Giulesti si am fost asigurat de constructori ca aceasta va fi finalizata pana la sfarsitul lunii mai, astfel incat stadionul sa poate fi redat in conditii optime bucurestenilor si, in acelasi timp, pentru a ne onora obligatiile asumate pentru derularea Campionatului European de Fotbal din aceasta vara", a spus recent ministrul Dezvoltarii, care a fost in control la constructia stadionului.