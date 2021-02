VIDEO | Dennis Man a fost desemnat 'Tricolorul lunii ianuarie'! Ce mesaj le-a transmis suporterilor echipei nationale

Intr-un concurs realizat de FRF, Dennis Man a fost desemnat jucatorul lunii ianuarie de catre fani nationalei.

Man a marcat doua goluri in primele 4 partide jucate de catre FCSB in 2021. Apoi, atacantul roman s-a transferat la Parma in Serie A pentru 11 milioane de euro.

Aradeanul a fost jucatorul cu cele mai multe voturi, trecand peste Florin Tanase (FCSB), Alex Maxim (Gaziantep), Razvan Marin (Cagliari), Ciprian Deac (CFR Cluj), Dan Nistor (Universitatea Craiova) si Vasile Mogos (Chievo).

Aflat in Italia, Dennis Man a transmis un mesaj video pentru suporterii nationalei si i-a felicitati pe colegii lui.

"Salut tuturor! Sunt onorat sa castig primul trofeu tricolorul lunii. Vreau sa le multumesc tuturor celor care m-au votat in Peluza Tricolori, iar in acelasi timp vreau sa-i felicit pe jucatorii de la nationala alaturi de care am concurat. Multumesc inca o data! Hai, Romania!", a declarat Dennis Man.

Man a jucat deja in doua meciuri pentru Parma de cand s-a transferat. Fostul jucator de la FCSB a evoluat 10 minute in infrangerea cu Napoli, scor 0-2 si a intrat in repriza secunda in meciul de duminica, contra lui Bologna, scor 0-3.

