Foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Robert Niță au fost invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live de vineri, 11 septembrie.

Emisiunea poate fi urmărită de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Costel Pantilimon despre fosta sa echipă din Premier League, Manchester City

”E un antrenor nou. Nu știu dacă e aceeași filosofie. Nu știu care va fi impactul lui în vestiar.

Jucătorii au rămas, dar știm foarte bine că tot ce s-a întâmplat în spiritul clubului s-a datorat lui Guardiola. Nu sunt la fel de încrezător ca în perioada lui Guardiola.

A lăsat o moștenire sănătoasă. Rămâne de văzut dacă va putea motiva acest vestiar Maresca”, a declarat Costel Pantilimon la VoyoSport Live.