Dinamo și Steaua s-au întâlnit aseară în ”varianta light” a ”Eternului derby”, un meci amical înaintea începerii sezonului, disputat în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare.

CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

📊 Drame și Roberts au fost cei mai buni marcatori, cu câte 13 puncte fiecare” , a notat la final CS Dinamo București.

Coach Urbonas a rulat întregul lot, folosind mai multe sisteme de joc. Acum ne îndreptăm atenția către FIBA Europe Cup.

”BASCHET. Victorie în fața Stelei București într-un meci în care am condus constant cu circa 20 de puncte.

Când debutează Dinamo în FIBA Europe Cup

Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

VIDEO EXCLUSIV Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro