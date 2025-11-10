FCSB a devenit „mama răniților“, în acest sezon, după cum Sport.ro a demonstrat aici. Din nefericire pentru campioana României, ea se remarcă nu doar prin niște rezultate extrem de slabe, dar și printr-o lipsă cruntă de disciplină.

O singură statistică vorbește de la sine: în ultimele două meciuri ale roș-albaștrilor a existat câte un eliminat! Bîrligea a văzut „roșu“ în Hermannstadt – FCSB (3-3), iar Târnovanu a fost trimis la cabine în Basel – FCSB (3-1). Și au mai fost trei dueluri, de-a lungul acestui sezon, în care formația pregătită de Pintilii – Charalambous a încheiat meciul în zece oameni. Așadar, cinci eliminări deja, după un total de 30 de partide oficiale. Prea mult!

Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la FCSB

Acum, după Hermannstadt – FCSB (3-3), în vizorul lui Gigi Becali a intrat Daniel Bîrligea pentru că a „reușit“ să vadă două „galbene“, în minutele 79 și 81, de fiecare pentru proteste la deciziile arbitrului.

Prezent în studioul Digi Sport, Ilie Dumitrescu a remarcat că ce a făcut Bîrligea e, de fapt, o „boala cronică“ a FCSB-ului, în actuala campanie.

„Bîrligea ar trebui să se controleze. Și nu doar Bîrligea! Dacă ne uităm la liderii FCSB-ului, orice decizie a arbitrului este comentată. Imediat există protest din partea liderului. La prima fază cu Bîrligea, îți spun, arbitrul Radu Petrescu l-a iertat la primul galben. Pentru că de acolo putea să-i dea al doilea și roșu. După, tot el (n.r. – Bîrligea) a căutat... Ia galben pentru protest la tușier. Apoi, insistă cu un limbaj… Limbajul ăsta nu l-a ajutat pe Bîrligea“, a remarcat fostul internațional.

