Blănuță a înscris 12 goluri și a reușit 4 pase decisive în sezonul trecut, la U Cluj. Împrumutul său a expirat, iar în această vară a revenit la FC U Craiova, club de care aparține în continuare.

Andrei Nicolescu: "Dinamo nu e pe placul celor care pot decide pentru Blănuță"



În ultimele luni, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a penalizat FC U Craiova cu depunctări cumulate de 106 puncte, iar clubul lui Adrian Mititelu pare că se îndreaptă către excluderea din campionat. Chiar și așa, patronul oltenilor a transmis că nu are de gând să îl vândă pe Blănuță și că îl va folosi pe atacant la meciurile din Liga 3 pentru "a-i da o lecție de viață".



Așa cum Sport.ro a scris în luna iulie, Dinamo s-a numărat printre echipele interesate de Vladislav Blănuță. Andrei Nicolescu, președintele clubului bucureștean, confirmă că au existat discuții privind transferul atacantului de la FC U Craiova, însă s-a lovit de un refuz.



"Am avut mai multe discuții legate de Blănuță. Se pare că noi nu oferim o soluție pe placul celor care pot decide pentru Blănuță.



Eu înțeleg de ce fanii întreabă de Blănuță. Blănuță e un tânăr român de perspectivă, cu potențial. E normal ca suporterii dinamoviști să se gândească, la fel cum și noi ne-am gândit. Dar unele lucruri se pot face, altele nu se pot face", a spus Andrei Nicolescu, la 48TV.

FOTO FC U Craiova a ajuns la -105 puncte

