Gigi Becali spune multe inepții însă, uneori, are și dreptate în anumite privințe.

Firește, din cauza exagerărilor sale, mesajul lui Becali își cam pierde valoarea, inclusiv când atinge o problemă reală. Cum s-a întâmplat acum, în cadrul intervenției sale, la Digi Sport. Aici, patronul FCSB-ului a comentat problema rețelelor de socializare în vremurile pe care le trăim.

Concret, aplicații precum Instagram, TikTok, Facebook, dar și altele din această categorie, îți „mănâncă“ timpul și te fac să pierzi contactul cu lumea reală. Tocmai din acest motiv, foarte mulți specialiști au tras puternice semnale de alarmă în privința efectelor nocive ale rețelelor de socializare. Ele contribuie, în primul rând, la apariția depresiei la vârste fragede.

Gigi Becali: „Vrei TikTok? Uite de minge!“

Pornind de aici, Gigi Becali s-a arătat oripilat de ce a văzut pe rețelele de socializare, cât timp le-a testat pentru o perioadă.

„Toți care s-au apucat de TikTok. Acolo, dracii îți iau mintea! Apoi, când vrei să dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte, pentru că mintea ta e drăcească. Te înnebunesc alea. Eu am un telefon care e la Luțu. Avea Facebook, Instagram, de toate. Am zis să văd și eu. Instagram: numai femei, femei, femei. Am zis: <<Ia scoate-l>>. Pe urmă, TikTok. Am băgat TikTok și am început să mă uit pe acolo. Când m-am uitat la ceas, era ora 5 și eu eram pe TikTok! Nu că l-am lăsat, am luat telefonul și l-am dat de pământ! Am zis scoate TikTok-ul ăla satanist! Mintea ta stă numai acolo, stai șapte ore, îți mănâncă creierul. Eu nu am Instagram, TikTok pe telefon. Are Luțu. Treaba lui ce face. Cred că se uită el, că erau numai femei. El stătea și se uita. Am luat telefonul și l-am aruncat“, a spus Becali.

Acesta e ferm convins că rețelele de socializare distrug carierele jucătorilor.

„Dau eu sfaturi? Sfaturi le dă familia. Eu dau sfaturi la copiii mei și la fotbaliști. Vrei TikTok, uită mingea! Alege: ori mingea, ori TikTok! Olaru are TikTok? Să uite fotbalul. Șut, Târnovanu, să uite! Dacă are TikTok Târnovanu, intră Zima în poartă! Bine că mi-ați zis, mă! Toate mă amuză, dar unele sunt cu prostii. Eu nici nu mai pronunț cuvintele alea. De alea mi-e jenă, nu știu cum să fac să le scot“, a adăugat patronul FCSB-ului.