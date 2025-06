Ce a spus Alibec după ce a debutat cu gol pentru FCSB: „A fost o decizie grea”

FCSB a început în forță perioada de pregătire, cu un amical spectaculos, disputat la Apeldoorn, în fața olandezilor de la Almere City, încheiat cu 3-2 în favoarea campioanei României.

Denis Alibec: „A fost o decizie grea”

Denis Alibec a marcat la primul meci jucat pentru FCSB de la revenirea la formația bucureșteană. Atacantul de 34 de ani a egalat socrul în minutul 45+2, cu un șut puternic din lovitură liberă.

Alibec a vorbit la finalul meciului despre importanța reușitei sale, dar a dezvăluit și motivul care l-a făcut să revină la formația patronată de Gigi Becali.

„Mi-am adus aminte de ultima perioadă, mă bucur că am marcat, că am câştigat meciul. A fost un meci de pregătire foarte bun, sper să o ţinem tot aşa. Importante sunt meciurile oficiale, dar e important pentru mine şi că am marcat aici. Trebuie să prind încredere, să îmi cunosc colegii mult mai bine şi o să fie bine!



(n.r. despre plecarea de la Farul la FCSB) M-am gândit mult, am vorbit şi cu Hagi, am vorbit şi cu cei de aici şi am zis că de ce nu?! E o oportunitate şi pentru mine să joc în Champions League! S-au schimbat multe pentru că noi atunci n-am reuşit să câştigăm campionatul, acum, FCSB e echipa campioană şi lucrurile sunt mult mai puse la punct.



Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin”, a spus Alibec la final de meci.