Fostul mare internațional a povestit că a refuzat sistematic să intervină, din respect pentru antrenorii aflați în funcție, dar a recunoscut că a făcut o singură excepție, una care s-a dovedit a fi de aur pentru roș-albaștri.



"Eu nu pot să-ți dau ție vreun sfat, ai antrenor"



În contextul recentului scandal iscat de telefonul dat de Mircea Lucescu lui Gigi Becali, Ilie Dumitrescu a ținut să explice care este principiul său în astfel de situații. Acesta a rememorat momentele în care patronul de la FCSB îl contacta pentru a discuta despre jucători sau despre strategie.



"Eu, acum ceva timp, acum ani de zile, mă suna Gigi și mă întreba anumite lucruri despre echipă și nu i-am spus. O singură dată am vorbit cu el în privat, i-am spus: 'Băi, Gigi, eu nu pot să-ți dau ție vreun sfat sau să spun de vreun jucător, pentru că ai antrenor'. Eu știu ce înseamnă să fii antrenor și cineva să discute cu tine să te influențeze. Deci, eu nu fac așa ceva", a zis Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.



Cu toate acestea, fostul atacant și-a amintit de singura ocazie în care și-a încălcat principiul, oferindu-i lui Becali o sugestie care avea să marcheze performanțele fizice ale echipei pe termen lung: readucerea lui Thomas Neubert.



"O singură dată, un singur sfat mi-am permis să-i dau, că trebuia să ia un alt preparator, pe Thomas Neubert. El zicea că nu are nevoie, că are cel mai bun preparator, dar eu mi-am spus părerea. După ani de zile, tot la Thomas Neubert au ajuns și de ani de zile tot acolo este", a completat Dumitrescu.

