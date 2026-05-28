Cătălin Cîrjan: ”Cel mai important meci de când am venit la Dinamo”

Finala pentru un loc în cupele europene va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro vineri, de la 20:30. Dinamo - FCSB se va juca pe ”Arcul de Triumf” cu casa închisă.

La conferința de presă, Cătălin Cîrjan a evidențiat că e cel mai important meci pentru el de cât a venit la Dinamo. Ultima apariție europeană a ”câinilor” a fost pe 3 august 2017, în al doilea meci din turul 3 preliminar cu Athletic Bilbao (1-1 în tur, 0-3 în retur).

”Cu siguranță este cel mai important meci. Am ajuns până în acest punct, ne doream să fim aici, să ne batem pentru cupele europene. Cred că merităm să fim aici, abia așteptăm meciul.

Deocamdată nu prea se simt emoțiile, dar mâine cu siguranță va fi puțin diferit. Toată lumea vorbește despre acest meci, cred că este cel mai important de când am venit la Dinamo și cu siguranță vor fi emoții. Dar cum am spus, cred că suntem pregătiți, vom da totul și sunt sigur că va fi bine.

O să mă gândesc ce le voi spune colegilor, mai am timp în seara asta să mă gândesc. Nu cred că trebuie să le spun foarte multe lucruri, toți știm importanța acestui meci, toți ne dorim foarte mult să ne îndeplinim obiectivul și voi vedea mâine, în vestiar, cum va fi”, a spus Cîrjan.

Dinamo - FCSB, SOLD-OUT în CINCI minute!

Cei de la Dinamo au decis să facă un gest superb față de fanii care au fost alături de echipă în acest sezon: cei care și-au cumpărat bilete la meciuri prin intermediul platformelor online au primit un mail privat cu un link prin intermediul căruia își puteau achiziționa tichete la ”finala” de Conference League.

Biletele au fost puse în vânzare în dimineața zilei de marți, iar după doar CINCI minute toate tichetele au fost epuizate. Astfel, Dinamo - FCSB, cel mai important meci al sezonului pentru cele două echipe, se va disputa cu casa închisă pe micuța arenă de 7.500 de locuri de lângă Mănăstirea Cașin.