Cluburile s-au pus pe economii: „Suna telefoanele non-stop. Unele cluburi taie pur si simplu salariile fotbalistilor”

Sindicatul fotbalistilor este aproape blocat de plangerile venite din tara.

Presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori (AFAN), Emilian Hulubei, spune ca jucatorii din Romania suna zilnic, in numar mare, la reprezentantii sindicatului sau pentru a fi consiliati in legatura cu taierile de salarii propuse de catre cluburi in contextul pandemiei de coronavirus.

"Suna telefoanele non-stop. Deocamdata nu a dat nimeni pe nimeni afara, dar peste tot sunt discutii de diminuare a salariilor. Peste tot, si in ligile inferioare, si in Liga I, fara exceptie. Asta e principala problema. De dat afara nu a dat nimeni, pentru ca nu au cadru legal pentru acest lucru. Noi analizam fiecare caz in parte in momentul in care li se propun acte aditionale la contract, dar nu e ceva standard. Fiecare interpreteaza si negociaza. Fiecare club incearca sa taie cat mai mult. Jucatorii sunt ingrijorati ca li se vor taia salariile fara sa fie chemati la negociere. Sunt multe cluburi care taie pur si simplu, la unii mai mult, la altii mai putin, deci nu e nimic unitar.

Foarte multe cluburi se leaga de ordonanta asta, dar sa vedem ce se intampla si cu ordonanta asta, pentru ca nu e nimic clar. Toate cluburile sunt interesate si din esaloanele inferioare, dar si din Liga 1. Scopul este sa plateasca cat mai putin. Dar cum poti tine un fotbalist din Liga 1 cu 75% din salariu mediu? Dar unii si altii spun ca e OK, daca e OK, sa stea asa. Daca ei considera ca asa trebuie sa o faca, sa o faca, ei oricum stiu ca o sa urmeze un val de litigii. Acum depinde foarte mult si daca se reia campionatul, pentru ca mai vin banii din drepturile TV", a declarat Hulubei pentru Agerpres.

De prevederile Ordonantei de urgenta adoptate de Guvern, care spune ca statul poate acoperi 75% din salariul mediu brut pe economie in conditiile pandemiei de coronavirus, beneficiaza salariatii angajati in baza Legii Educatiei Fizice si Sportului si include si personalul din cadrul cluburilor si federatiilor sportive. Guvernul a decis ca federatiile si cluburile sportive sa beneficieze de o amanare la plata a serviciilor de utilitati, electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, dar si a chiriei imobilelor in perioada starii de urgenta.

Tweet coronavirus salarii AFAN criza masuri Citeste si: