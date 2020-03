FedEx vs. Covid-19. Federer face o donatie imensa pentru familiile care se lupta cu coronavirusul

Numarul 4 mondial a anuntat ca vrea sa sprijine financiar familiile vulnerabile din Elvetia.

Pana in prezent, Elvetia a inregistrat 9.000 de imbolnaviri cu coronavirus si 90 de decese, din cele peste 80.000 de teste comandate de autoritati. In acest context, tenismenul Roger Federer a anuntat ca va dona o suma foarte mare de bani pentru a ajuta persoanele vulnerabile. “Traim vremuri grele pentru toata lumea si nimeni nu trebuie sa fie lasat in urma. Mirka si eu am decis sa donam suma de 1 milion de franci elvetieni (n.r. - aproximativ 940.000 euro) pentru cele mai vulnerabile familii din Elvetia. Contributia noastra este doar inceputul. Speram ca si altii sa ni se alature in a ajuta familiile in nevoie, Impreuna putem trece peste aceasta criza! Stati sanatosi!”, a transmis Federer.

Roger Federer (38 ani) este considerat unul dintre cei mai valorosi tenismeni din istorie, cu titluri castigate la Wimbledon (8), Australian Open (6), US Open (5) si Roland Garros (1), cu peste 100 de turnee de simplu si peste 1.200 de meciuri castigate in Open Era, plus un titlu la dublu si o finala la simplu la Jocurile Olimpice.