Greta Thunberg spune ca are coronavirus! Mesajul activistei de mediu catre populatia lumii

Suedeza a declarat ca ar fi contractat virusul intr-una dintre calatoriile sale.

Activista de mediu in varsta de 17 ani a postat un mesaj pe Instagram prin care anunta ca are simptomele specifice coronavirusului si ca s-a autoizolat in casa.

"In ultimele 2 saptamani am stat in casa. Cand m-am intors din calatoria mea in Europa Centrala m-am autoizolat intr-un apartament inchiriat, departe de mama si sora mea. In urma cu aproximativ 10 zile am inceput sa simt unele simptome, in exact acelasi timp-ca tatal meu, care a calatorit cu mine de la Bruxelles. M-am simtit obosita, am avut frisoane, durere in gat si am tusit. Tatal meu a avut aceleasi simptome, dar mult mai intense si cu febra inclusiv. In Suedia nu te poti testa pentru Covid-19, decat daca ai nevoie de asistenta medicala imediata.

Daca nu ar fi fost tatal meu cu simptome severe, probabil ca nici nu mi-as fi dat seama ca sunt bolnava. Multi nu simtit simptomele si de aceea acest virus este foarte periculos", a spus Greta Thunberg.

"Nu sunt 100% sigura ca am boala, dar ar fi foarte ciudat daca ar fi altceva, avand in vedere simptomele. Virusul este foarte serios, de aceea trebuie sa practicam cu totii distantarea sociala, chiar daca ne simtim bolnavi sau nu", a fost mesajul activistei.