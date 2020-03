Patronul de la Olympiakos si Nottingham Forest s-a vindecat de coronavirus! Ce mesaj a transmis grecul

Evangelos Marinakis a fost diagnosticat cu virusul asiatic pe 12 martie.

Patronul cluburilor Olympiakos si Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, a spus ca s-a vindecat de coronavirus, dupa ce fusese depistat pe 12 martie, anunta BBC. Finantatorul a multumit personalului medical din Grecia si a indemnat oamenii la responsabilitate.

"Dupa doua saptamani de carantina, am facut al doilea test, iar rezultatul a fost negativ. Vreau sa multumesc doctorilor din Grecia pentru sfaturile lor. Acesti eroi imbracati in verde si alb, care au grija de 24 din 24 de ore de semenii lor; tuturor prietenilor mei pentru dragostea lor, miile de mesaje si sustinerea continua. Simt ca am obligatia, in urma experientei mele, sa ofer un sfat: trebuie sa stam acasa, pentru a ne proteja pe noi si pe familia noastra. Doar asa ne vom feri de virus si vom proteja comunitatea noastra. Nu este loc de neglijenta si egoism: fiti responsabili si respectati masurile date de autoritati", a spus Marinakis, conform sursei citate.