Dinamo a gasit solutia pentru a nu fi afectata de criza provocata de coronavirus! Scoate la vanzare un jucator pentru 300.000 de euro! Ce plan are Negoita

Dinamo scoate la vanzare un jucator.

Criza provocata de coronavirus pe intreg globul pamantesc va afecta cu siguranta si ceea ce inseamna fotbal. In Liga 1 se vorbeste despre taieri salariale, in conditiile in care banii din drepturile TV nu vor mai fi achitati integral pentru sezonul in curs.

Dinamo se confrunta cu probleme mari si inainte ca pandemia coronavirusului sa loveasca si Romania, astfel ca situatia de acum este una dramatica pentru club. Mai mult ca sigur patronul "cainilor" va umbla la salariile jucatorilor si va incerca sa vanda din jucatori. Potrivit Fanatik, inainate ca FRF sa anunte ca Liga 1 se va suspenda, Ionut Negoita a dat hartii oficiale mai multor agenti de fotbalisti pentru a-i aduce oferte pentru Deian Sorescu.

Negoita vrea in schimbul lui Deian Sorescu minim 300.000 de euro, desi a transmis ca este deschis la negocieri in momentul in care cineva ii va pune o oferta clara pe masa pentru fotbalist.