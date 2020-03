Presedintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj pentru lumea fotbalului, in contextul pandemiei de coronavirus! Ce spune oficialul

Infantino a indemnat la solidaritate in lupta cu pandemia de coronavirus.

FIFA si Organizatia Mondiala a Sanatatii au lansat o campanie de constientizare a pericolului Covid-19 si de combatere a infectiilor cu virusul. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, prezent marti la sediul OMS de la Geneva, a vorbit despre campania sustinuta de numeroase personalitati din fotbal.

"Sunt zile grele, este un moment dificil si avem un mare adversar, Covid-19. In aceste timpuri, fotbalul trebuie sa arate solidaritate si unitate. Trebuie sa aratam ca lucram impreuna, ca suntem o echipa. Aceasta este o problema globala, iar probeleme globale necesita solutii globale, la fel cum situatiile exceptionale necesita masuri exceptionale. Trebuie sa tragem toti in aceeasi directie, sa lucram impreuna. Trebuie sa combatem coronavirusul, aceasta este prima prioritate si toata lumea trebuie sa constientizeze ca este grav ceea ce se intampla. Fotbalul este astazi pe locul 2. Mai intai trebuie sa castigam acest meci impotriva coronavirusului si apoi ne vom ocupa de problemele fotbalului. Trebuie sa lucram la viitor si sa evaluam daunele aduse fotbalului, dar aceasta nu este prioritatea in acest moment. O vom face si apoi vom reveni mai puternici. Vom reveni cu idei noi, formate noi, dar acum este timpul sa luptam impotriva coronavirusului impreuna, ca echipa", a declarat Infantino, conform site-ului oficial al FRF.