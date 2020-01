ATAT de jos a ajuns Patrick Petre! Tatal lui a dezvaluit pe ce paria cand a fost prins: "Lupte de cocosi, dar niciodata pe meciurile lui"

Florentin Petre a vorbit despre viciile fiului sau.

Florentin Petre a vorbit despre unul din scandalurile in care fiul sau, Patrick Petre a fost implicat in urma cu un an si jumatate. Pe vremea cand juca la Sepsi Sfantu Gheorghe, fiul fostului dinamovist a fost surprins intr-o casa de pariuri incercand sa parieze pe un gol primit de echipa la care activa.

Sepsi l-a suspendat pe Patrick Petre imediat, impreuna cu portarul Victor Ramniceanu, alaturi de care a mers la casa de pariuri, iar apoi contractele le-au fost reziliate.

Florenetin Petre a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre scandalul in care a fost implicat baiatul lui si a spus ca acesta nu ar paria pe meciuri de fotbal, ci pe altceva.

"Mi-a spus ca sunt foarte multi jucatori care fac acest lucru, dar ei niciodata nu pariaza pe jocul lor. Joaca pe tenis sau pe lupte de cocosi, nici nu ma pricep la aceste lucruri", a spus tatal lui Patrick Petre in Gazeta Sporturilor.

Nu este primul scandal in care a fost implicat

Patrick Petre a mai fost implicat intr-un scandal in anul 2017, atunci cand juca la Dinamo. Jucatorul alaturi de inca 3 coechipieri, Nedelcearu, Olteanu si Dudea au consumat alcool in avionul care ducea lotul nationalei de tineret in Spania.