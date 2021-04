Atac dur al lui Talpan la adresa fanilor FCSB! "Nu imi e frica nici daca veniti cu turma la instanta!" Ce a putut sa posteze

Florin Talpan a reactionat dur pe internet la adresa fanilor FCSB.

Dupa ce luni a avut loc un nou termen in procesul pentru palmares dintre Steaua si FCSB, juristul celor de la CSA a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care i-a atacat pe suporterii rivalilor.

Florin Talpan a comentat in termeni duri decizia justitiei de a accepta ca Asociatiile 'Salvati Steaua' si 'Steaua 1947' sa intervina in proces, chiar daca juristul ceruse ca acestea sa nu fie luate in considerare.

"In conditiile in care unii si-au permis sā-si batā joc de mine si de munca mea de ani de zile, retinandu-mi din salariu o suma considerabila de bani, iar altii... castiga mii de euro pe luna... pentru poze pe Facebook cu ursuleti... Eu inca mai rezist!

Mā intreb si eu pana cand! Va intreb si pe voi... suporterii care ma iubiti atat de mult cum sustineti... dacā ati fi multumiti sa lucrati, cand ati fost sanctionati abuziv doar pentru ca ati trimis o notificare la FRF indeplinindu-va obligatiile profesionale?! Pana cand?

Cei care ma cunosc bine, stiu ca eu nu ma antepronunt in dosare. Si nu ma bucur inainte. Prefer sa rad la sfarsit! Ma lasa rece atacurile unora in presa, nu ma impresioneaza faptul ca astazi au fost in sala sapte persoane impotriva mea!

Este nelegala admiterea in principiu de astazi a intervenientilor accesorii, pentru motive larg expuse in probatoriul dosarului! Cererile de interventie au fost formulate doar in scopul de a tergiversa cauza!

[...] Desi lipsite de interes, desi formulate cu rea credinta si doar in scopul de tergiversare, cererile au fost admise! Interesanta a fost discutia judecatoarelor cu intervenientii privind FRF si LPF, curiozitatea judecatoarelor privind cele doua institutii!

De retinut este faptul ca nu are relevanta admiterea in principiu a acestor asociatii decat asupra termenului de judecata care va fi clar tergiversat! In privinta probelor 'ascunse' de subsemnatul, acuzatiile sunt hilare! Plecand de la un principiu de baza al dreptului pot sa va precizez: cine vine in fata instantei trebuie sa probeze!

Deci, fcsb-istilor... aduceti proba daca exista! Puteti 'dezgropa morti', rasturna arhive... realitatea este unica: palmaresul este al nostru, al Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti! Acesta nu a fost instrainat, nu a fost cedat nu a fost vandut!

Daca da?! Unde este proba? Concluzionand, nu imi este frica nici daca veniti cu turma la instanta! Mie imi este frica doar de Dumnezeu", a scris Florin Talpan.