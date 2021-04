Lovitura totala! Talpan, somat de suporterii Stelei?! Anunt de ultima ora: "Vom taxa atat dusmanii din exterior, cat si pe cei din interior"

Talpan lupta de ani buni sa fie numit comandant la Steaua. Nu i-a iesit nici de data asta.

In locul colonelului Hincu, sef la Clubul Sportiv al Armatei a fost numit Stefan Razvan Bichir, spre dezamagirea lui Talpan. Juristul a fost in conflict cu toti comandantii pe care Steaua i-a avut in ultimii ani si a afirmat public ca el merita sa fie omul numarul 1 in club.



Intr-o postare publicata pe pagina de Facebook a AS 47, asociatia anunta ca va taxa atat 'dusmanii din exterior, cat si pe cei din interior'. Reprezentantii AS 47 cer mobilizare generala inaintea meciurilor decisive pentru promovarea in liga a doua. Steaua se lupta cu satelitul FCSB pentru B in serie a 4-a a ligii a 3-a.