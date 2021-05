Becali, in extaz dupa promovarea Craiovei lui Mititelu: "Abia astept sa ne batem din nou in campionat!"

Gigi Becali, fericit ca FC U Craiova 1948, echipa patronata de Adrian Mititelu, a promovat in Liga 1.

FC U Craiova 1948 a promovat matematic in prima liga, iar din sezonul viitor se va bate cu granzii fotbalului romanesc.

Gigi Becali, patronul FCSB, se declara incantat de reusita oltenilor si sustine ca asteapta cu nerabdare duelurile cu "leii" lui Mititelu.

"Mititelu a dat continuitate Universitatii Craiova. Abia astept sa ne batem din nou in campionat. Chiar daca Adrian e cu cativa ani mai mic ca mine, totusi el este din generatia mea. El a ramas cam singurul de pe atunci cu care eu ma luptam. Sper sa iasa de la inchisoare.

Si erau Copos, Iancu, Porumboiu, Bucsaru, Paszkany, Borcea, Badea. Ma refer la patronii cu care eu ma luptam in Liga 1 acum peste zece ani. Vorbeam cu Adrian la telefon ore intregi, iar el imi spunea mereu ca vrea sa ma bata meci de meci. Zici ca parca eu eram Dinamo pentru ei, nu Steaua. Bravo lui! A inceput un proiect de la zero si a reusit.

Omul asta a bagat milioane de euro in fotbal, iar banii aia de pe Mihai Costea nu i-a luat el acasa si s-a dus prin vacante cu ei. Omul asta si-a platit angajatii si nu a furat niciun leu. Nu a fost vinovat. Dar asa este in Romania, daca bagi bani in fotbal te duci la puscarie", a spus Gigi Becali, pentru Prosport.

Clasament playoff Liga 2

1. FC U Craiova 1948 8m 50p.

2. Rapid 8m 49p.

3. CS Mioveni 8m 44p.

4. Dunarea Calarasi 8m 43 p.

5. ASU Poli 8m 39p.

6. Csikszereda 8m 38p.