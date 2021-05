Ce echipa din Craiova se va bucura de celebrul imn "Oltenia, Eterna Terra Nova"? Fiul lui Adrian Paunescu a facut anuntul

Se anunta super-dueluri dupa ce FCU Craiova a promovat matematic in prima liga.

Ambele echipe vor avea acces pe Stadionul "Ion Oblemenco", insa se naste o noua dilema. Deoarece suporterii sunt impartiti, insa toata lumea se identifica cu celebrul imn "Oltenia, Eterna Terra Nova", nu se stie inca ce club se va asocia cu acest cantecul. Insa, baiatul autorului imnului, Adrian Paunescu , a facut lumina in aceasta situatie.

"Din punctul meu de vedere imnul poate fi cantat atat la meciurile disputate de CS Universitatea Craiova cat si la cele ale FC Universitatea Craiova 1948.

Cand eu mi-am dat acordul ca imnul sa fie cantat la meciurile echipei sustinute de Primaria din Craiova am facut o pentru ca aceasta era formatia care reprezenta fotbalul din Oltenia pe prima scena fotbalistica a tarii.

Eu nu stiu de partea cui este dreptatea in disputa dintre cele doua grupari fotbalistice, dar va spun ca in privinta imnului acesta poate fi cantat la ambele echipe. in definitiv, este un imn foarte frumos care apartine sportului romanesc", a declarat Andrei Paunescu pentru ProSport.

Andrei Paunescu a povestit, pentru aceeasi sursa, si cum s-a ajuns ca tatal sau sa scrie imnul fotbalului din Banie.

„Tata a si jucat acolo, in perioada junioratului, inainte sa plece la Bucuresti la liceu. Turneul «Cenaclului Flacara» din anul 1983 s-a potrivit in asa fel incat sa ajungem la Craiova in luna martie, chiar in ziua meciului cu Kaiserslautern. Atunci s-a calificat Craiova in semifinalele Cupei UEFA.

Am plecat de la Timisoara cu autocarul si tata a zis: «Trebuie sa scriem un cantec pentru Craiova, un mare imn». A scris versurile de la «Oltenia Eterna Terra Nova». Muzica a fost compusa de Valeriu Penisoara. El era un moldovean care tinea cu Dinamo, dar nu prea avea curaj sa se manifeste la «Cenaclu»…

A doua zi s-a cantat imnul la stadion, dar si in vestiar. Acum cantecul este in istorie si apartine celor cinci judete ale Romaniei. Din punct de vedere al formatelor, al potrivirii pentru a fi cantat de mase, cel mai frumos este cel al Rapidului.

Este mai simplu, versuri mai scurte… Din punct de vedere al complexitatii, al istoriei si al emotiei, imnul Craiovei este mai frumos”, a mai spus artistul.