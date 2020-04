"L-am sunat de Paste si nu mi-a raspuns!" Gica Hagi nu l-a iertat: a lasat cu 'seen' un fost coleg din Generatia de Aur! Ce l-a deranjat pe "Rege"

Declaratiile unui fost coleg din Generatia de Aur nu i-au picat prea bine lui Gica Hagi.

Florin Raducioiu isi exprima opinia in urma cu mai bine de o saptamana despre potentialul transfer al lui Ianis Hagi la Lazio. Fostul mare international a oferit un interviu in presa italiana, care banuie ca l-ar fi deranjat pe Gica Hagi:

"Sunt fanul numarul 1 al lui Ianis, il respect pe acest pusti, am un mic merit pentru ca l-am avut si eu ca jucator si am avut de-a face cu el, am stiut ce fel de copil este, este foarte umil, foarte modest. Are aceasta carenta s-o numim fizica. Sunt niste afirmatii pe care eu le-am facute, au fost facute in numele cunoasterii, al realitatii de pe teren. Ceea ce am vazut eu in aceste luni.

E o problema deja, pentru ca eu l-am sunat pe Gica Hagi de Paste si nu mi-a raspuns. Dupa care i-am lasat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat si nu mi-a raspuns. Asta ma face sa cred ca e un pic suparat pe mine. Eu abia astept sa il revad si sa vorbim despre fotbal si sa clarificam aceasta mica polemica ivita acum. Pentru mine ramnane prietenul meu extraordinar", a spus Florin Raducioiu pentru Telekom Sport.

Raducioiu compara situatia lui Hagi cu cea a lui Maldini

Florin Raducioiu l-a oferit drept exemplu pe fiul lui Maldini, pe care tatal sau il asteapta cu mai multa rabdare sa creasca din punct de vedere al performantelor si nu este pusa atata presiune pe umerii lui:

"Fostul mare jucator Maldini are un pusti, Daniel, daca nu gresesc, are 18-19 ani. Eu nu l-am auzit pe tatal lui, este adevarat ca a facut primul pas la echipa mare, i s-a facut contract de profesionist pe merit, dar nu l-am auzit pe tatal lui sa puna presiune foarte mare pe el. Il respecta, il asteapta sa creasca si sa fie cat mai coerent cu ceea ce face baiatul lui. Nu stiu ce face Gica Hagi cu fiul lui. Dar e posibil sa fie o presiune mult mai mare decat Ianis o poate suporta si poate sa aibe un impact foarte puternic asupra lui. Este un jucator inca foarte tanar si cred ca i se pune o presiune extrem de mare pe el. Eu nu ma simt vinovat, sa-l fi jignit sau ironizat pe Ianis, un copil cu care am lucrat si care pe mine m-a ajutat la echipa nationala. Relatia mea cu Hagi, din pacate, s-a deteriorat un pic", a mai punctat Raducioiu.

Interviul lui Raducioiu din Italia

Florin Raducioiu are 96 de aparitii in Serie A pentru Bari, Verona, Milan sau Brescia. Fostul atacant a vorbit despre potentialul transfer al lui Ianis la Lazio, intr-un interviu acordat pentru Radio Musica Television.

"Parerea mea este impartiala, nu atinsa de sentimente personale, avand in vedere ca este fiul lui Hagi, dragul meu prieten si coleg in marile batalii din fotbal. Trebuie sa tinem cont de anul sau nu tocmai pozitiv de la Genk, iar la Rangers evolutiile bune au alternat cu cele dezamagitoare. Aceasta fiind marea problema. Este inconstant si nu cred ca este pregatit pentru o experienta la Lazio ca titular. In acest moment, ar fi cu adevarat dificil pentru el sa-si gaseasca loc in echipa de start a lui Inzaghi.

Lazio ar face o investitie intr-un tanar jucator, de perspectiva, care necesita multa rabdare din partea clubului si mult sacrificiu din partea jucatorului. In ceea ce priveste calitatile sale tehnico-tactice, este un jucator care practica un joc de posesie, aspect care trebuie gestionat cu mare atentie de antrenor. Este ambidextru, cu o viziune buna, priceput sa ofere pase de calitate colegilor sau, insa calitatile fizice nu sunt excelente, deci ar fi un pariu riscant. Dar poate ca ar merita sa ti-l asumi", spunea atunci Florin Raducioiu.