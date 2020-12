Asta ar fi prima MARE a lovitura a iernii la Steaua! Se bat cu echipe din Liga 1 pentru un golgeter din B

Stelistii au planuri mari in 2021. Vor ca peste fix un an sa-si faca planurile pentru Liga 1!

Pana atunci, trebuie sa iasa cu bine dintr-un sezon cu final complicat in C. Oprita face planuri pe termen lung. Vrea sa puna bazele unei echipe capabile sa evite socul promovarii in B. Conform Liga2.ro, Steaua a pus ochii pe Daniel Paraschiv, actualul golgeter de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Ros-albastrii nu sunt singurii care-l vor. 3 cluburi din Liga 1 sunt pe urmele lui: UTA, Hermannstadt si Voluntari. Paraschiv (21 de ani) e un produs al lui FC Brasov. Trecut pe la Luceafarul Oradea, atacantul mai are contract pana in vara la Tg. Jiu. Stoican vrea sa-l convinga sa ramana. E un om important in calculele promovarii. Viitorul Pandurii e acum pe loc de playoff!

Paraschiv are 6 reusite in prima parte a campionatului. Doar Claudiu Balan (8), Herea si Hlistei (ambii cate 7) au marcat mai mult.