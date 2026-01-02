Iuliu Mureșan, președintele clubului din Gruia, a confirmat transferul și a oferit mai multe detalii despre această mutare.

Ce sumă încasează CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Mureșan a dezvăluit că actele pentru transferul lui Louis Munteanu au fost parafate chiar în noaptea dintre ani, iar după scurt timp i-a fost adus și un înlocuitor, suedezul Alibek Aliyevich Aliev.

Mureșan a transmis că în ciuda informațiilor apărute în presă, suma de transfer este de aproximativ șapte milioane de euro plus bonusuri. Totuși, oficialul clubului din Ardeal spune că o parte din această sumă vor intra în conturile Fiorentinei.

”Da, ne-am apucat de treabă. În seara de Revelion am semnat actele la Louis Munteanu. S-a finalizat transferul. Am și adus un jucător, e vorba de acel Alibek.

Suma aceea este eșalonată, mai avem de plătit și la vară, și la iarnă la Fiorentina, ne rămâne o sumă cu care să ne descurcăm.

Cam 7 milioane de euro (n.r. suma de transfer). Mai avem și niște bonusuri care se vor adăuga”, a spus Iuliu Mureșan, conform Digisport.

