Anunt de ultima ora: Mititelu muta Craiova pe un stadion nou, abia inaugurat! Ce decizie a luat patronul Craiovei

Craiova a facut primul pas gresit in acest sezon!

A terminat la egalitate, 1-1, meciul de pe teren propriu cu Gloria Lunca-Teuz Cermei.

Oltenii au jucat la Severin, dar se pregatesc sa plece din orasul lui Radoi. Conducerea FC U Craiova ia in calcul variantele Tg. Jiu si Filiasi. Ultima are cele mai mari sanse de realizare. Filiasiul are din aceasta saptamana un stadion nou de 1360 de locuri. Construit cu fonduri CNI, stadionul din Filiasi a costat in jur de 1,2 milioane de lei (250 000 de euro).

"Avem meci la Deva, apoi vom mai juca la Severin urmatorul meci pe teren propriu. Urmeaza sa hotaram ce facem mai departe. Poate la Tg. Jiu, poate in alta parte, la Filiasi", a declarat presedintele Marcel Puscas dupa remiza cu Lunca-Teuz Cermei.

Distanta dintre Craiova si Filiasi este de numai 37 de kilometri.