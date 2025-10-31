Alexandru Stoian, un atacant de doar 17 ani, a impresionat recent în Cupa României, iar patronul FCSB visează la un profit uriaș.



Deși are o cotă de piață de doar 500.000 de euro conform Transfermarkt, Stoian are deja în contract o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro.



Tănase: "E fotbalist mai bun!"



Chiar dacă Stoian a jucat puțin în acest sezon (doar 208 minute în 11 apariții), Becali este sigur de potențialul său. Finanțatorul roș-albaștrilor a povestit, la Fanatik, un dialog surprinzător cu Florin Tănase, despre calitățile puștiului adus de la Farul.



"Mi-a zis și Tănase: «Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!». «Cum e mai bun ca tine?». «Păi, e fotbalist mai bun! Are momente»", a transmis Becali.



Omul de afaceri crede că Stoian este jucătorul pe care îl caută de mult timp: "Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Are talent, are sclipiri".



Alexandru Stoian a ieșit în evidență în meciul de Cupa României cu Gloria Bistrița (scor 3-1), unde a marcat un gol.



Pentru a bloca orice plecare prematură a jucătorului, Becali i-a setat o clauză de reziliere uriașă: "O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză".

